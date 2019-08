Herkulesbrunnen in der Residenz strahlt im neuen Glanz

Traditionelle Verputztechnik gepaart mit einem modernen Beleuchtungskonzept: Rechtzeitig zum Festspielbeginn wurde die Sanierung der Fassade und die Restaurierung des Herkulesbrunnens im Innenhof der Salzburger Residenz abgeschlossen. Bei den Arbeiten in der geschichtsträchtigen Palastanlage wurde großer Wert auf den Denkmalschutz gelegt.

Einst residierten im Zentrum der Altstadt die Fürsterzbischöfe. Heute ist die Residenz eine Location für Präsentationen, Tagungen, Kongresse, Seminare, Konzerte und Abendveranstaltungen. In den vergangenen zwei Jahren war der Innenhof Schauplatz umfangreicher Bauarbeiten. Zum einen musste die Fassade erneuert werden, zum anderen waren Restaurierungsarbeiten am Herkulesbrunnen notwendig. Davor gab es umfassende restauratorische Untersuchungen. Alle notwendigen Schritte wurden in enger Zusammenarbeit zwischen Bundesdenkmalamt, Schlossverwaltung und den ausführenden Firmen durchgeführt, hießt es in einer Aussendung des Landes Salzburg.

Um der ursprünglichen Gestaltung des Bauwerks weitest möglich zu entsprechen, kamen bei der Sanierung traditionelle Handwerkstechniken wie etwa die Verputze-Kalktechnik zum Einsatz. Der Innenhof erstrahle so in "neuem altem" Glanz. Zusätzlich verfüge die Residenz nun über ein zeitgemäßes Beleuchtungskonzept, das den repräsentativen Charakter optimal unterstreicht.

Investitionsvolumen: 1,25 Millionen Euro

Die Residenz zu Salzburg sei ein bedeutendes Kulturdenkmal des Landes, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. Ihre Erhaltung für zukünftige Generationen sei ein wichtiger Auftrag. "Deshalb freut es mich umso mehr, dass bei den Arbeiten die Erfordernisse des Denkmalschutzes und der aktuellen Nutzung unter einen Hut gebracht wurden." Positiv sei außerdem, dass die Finanzierung des Projektes vollständig aus Eigenmitteln der Salzburger Burgen und Schlösser Betriebsgesellschaft (SBSB) erfolgt ist. Das Investitionsvolumen betrug bei diesem Projekt rund 1,25 Millionen Euro. Als planendes Büro kamen EIDOS Architektur ZT GmbH und Architekt Clemens Standl zum Einsatz. Gearbeitet wurde in zwei Bauphasen, im vergangenen Herbst sowie im Frühjahr dieses Jahres.

Schlossverwalter Theobald Seyffertitz ist mit dem Ergebnis der Arbeiten zufrieden: "Die Sanierung der Fassade und die Restaurierung des Herkulesbrunnens waren zur Erhaltung des Bauwerks absolut notwendig." Eine besondere Herausforderung sei gewesen, die Arbeiten in den laufenden Betrieb zu integrieren.

Um den Anforderungen des Denkmalschutzes zu entsprechen, wurde das Bundesdenkmalamt von Beginn an einbezogen. "Es ist sehr erfreulich, dass sich der Eigentümer für eine Restaurierung der Rieselputzfassaden in Kalktechnik entschieden hat. Schließlich wurde bis ins 20. Jahrhundert ausschließlich mit dieser Handwerkstechnik gearbeitet", erklärte Abteilungsleiterin Eva Hody. "Wir wissen, dass Fassaden in Kalktechnik sehr lange halten und sehr gut auf dieser Grundlage überarbeitet werden können. Hier wurde somit eine gute Basis für die Zukunft geschaffen."

Farbe nahm am Original

Auch beim Herkulesbrunnen wurde mit Blick für die historische Farbgebung restauriert. Der stark verschmutzte Untersberger Marmor wurde gereinigt und die Farbgebung auf Basis der Originalbefunde mit Fingerspitzengefühl angepasst. Eine weitere Herausforderung stellte der straffe Zeitplan dar: "Kurze Bauzeiten sind oft sehr schwer kompatibel mit den historischen Handwerkstechniken", erklärte Hody. Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten ist nun ein wichtiges Etappenziel für das UNESCO-Weltkulturerbe der Salzburger Altstadt erreicht. Auf das Team der Residenz wartet aber auch in Zukunft jede Menge Arbeit. Bereits im Herbst beginnt im Inneren die Sanierung der historischen Schwarzenbergkapelle.

