Hip-Hop-Kultur als "Schulfach" in Grödig - von Montag bis Freitag

Die Mädchen und Buben der Musikmittelschule Grödig sind beim "Concrete Schoolyard" mit Begeisterung dabei - vom Rap über Breakdance bis zu Graffiti. Das Projekt soll unter anderem die Motivation wecken und das Miteinander stärken.

Eine Reise durch die Hip-Hop-Kultur: Die Mädchen und Buben der Musikmittelschule Grödig sind beim "Concrete Schoolyard" mit Begeisterung dabei. Der Start erfolgte am Montag. Dann ging es weiter - Workshop um Workshop. Am Donnerstagnachmittag entführte Künstler Mogli in die Graffiti-Welt (im Bild). Ziel des Projektes sei es, bei den Schülerinnen und Schülern Freude und Motivation zu wecken sowie das Miteinander und Gefühl von Gemeinschaft zu stärken, heißt es. Unter anderem sollte ein Video mit selbst kreierter Musik, Text, Tanz und Bühnenbild entstehen. Die Ergebnisse von "Grödig Undaground" werden am Freitag der Öffentlichkeit präsentiert - ab 14 Uhr in der Industriehalle in der Hauptstraße 31 in Grödig.