Hippies, Weltuntergang und Mysterium

Von der Freiheitssuche bis hin zur selbstzentrierten Reflexion. In der Ausstellung der L'Art Galerie in der Linzer Gasse zieht sich der rote Faden durch zwei Stockwerke.

Galeristin Judith Legat mit dem aufgeklappten Werk „Momentum of a Dying Old Hippie“ von Hans Weigand.

Verkappt und doch so offensichtlich: Die neue Ausstellung der L.art-Galerie in der Altstadt verbindet auf geschickte Art Ursula Hübners düster ästhetische Ölgemälde und feministische Bildcollagen mit den wuchtigen, dystopischen Holzschnitzen und Leinwanddrucken Hans Weigands.

Im Eingangsbereich der Ausstellung ist die Werkserie "Failing Surfer" von Weigand zu sehen. Diese hing bereits in der Albertina in Wien und zeigt einen freiheitssuchenden Surfer, der dem Weltuntergang entkommen möchte - vergebens allerdings. Mit diesem Motiv geht es weiter in den Hauptausstellungsraum des Tiroler Künstlers. An den Wänden hängen aus Lindenholzplatten geschnitzte Szenen der Zerstörung und des menschlichen Hochmuts. Die Schnitzerei "Der Kriegsherr bestaunt sein Werk" zeigt einen Kentauren, eine Mischung aus Mensch und Pferd der griechischen Mythologie, stolzierend mit mächtigem Phallus durch die von ihm geschaffene Trümmerwelt.

Auf der gegenüberliegenden Wand ist ein großer geschlossener Altar zu sehen. Galeristin Judith Legat öffnet die Türen und es erscheint das Werk "Momentum of a Dying Old Hippie", eine Hommage an den US-Künstler Paul Thek. Ein Mann mit langen Haaren liegt im Adamskostüm auf einem Podest. Über ihm ziehen sich bedrohlich dunkle Wolken zusammen und das Meer zu seinen Füßen ist aufgewühlt. Weigand verknüpft in seinen Werken Symbole der Kunstgeschichte mit der Moderne. Bei näherer Betrachtung erkennt man ein Flugobjekt, das in den Palmen hinter dem Hippie verschwindet. Es ist eine Drohne, die mit den Ziffern 666 auf dem Flügel einen wahren Unglücksbringer darstellt.

Vom ganz großen Weltgeschehen kommt man schließlich zur Innenwelt zurück. Im Obergeschoß zeigt die Galerie Werke der Salzburgerin Ursula Hübner. In ihrer Serie "The Invisible" arbeitet sie mit den Gegensätzen von Vergangenem und Neuem. Hübner fokussiert sich mehr auf das eigene Innen und Außen, als weltpolitische Geschehnisse einfließen zu lassen. Sie gibt einen Einblick in das Schöne, das Mystische, das auf den ersten Blick nicht immer ganz verständlich ist. Mit dunklen Farben und grellen Akzenten nehmen die Bilder die Betrachter ein. Da Hübner in erster Linie ihren eigenen Lebenszyklus tiefschürfend reflektiert, regt dies selbst zum Nachdenken an.

Die ganze Ausstellung ist damit wie eine Erzählung aufgebaut: Im Erdgeschoß bekommt man rohe, maskuline Zerstörungskraft geboten. Geht man die Treppe hinauf, so spürt man durch Betrachtung der Collagen und Ölgemälde das mysteriös Feminine, das die Kraft der Verwüstung zwar innehat, jedoch zugleich Hoffnung auf das Neue gibt: Auch im Chaos lässt sich Ästhetik entdecken.



Ausstellung:Ursula Hübner und Hans Weigand, Salzburg, L.art-Galerie, bis 16. 9.