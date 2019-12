Zum vierten Mal war der Abend "Kommt, singt mit" im SN-Saal wohlklingender Erfolg.

Lang bevor das große Publikum da ist, sind die Hirten da. Das war laut Lukas, dem Evangelisten, in Bethlehem so. Und die Hirten sind jetzt auch im SN-Saal die Ersten. 20 Kinder vom "Salzburger HirtenAdvent" musizieren und singen sich in ...