Hörspiel-Krimi eines 17-Jährigen lebt mit Weihnachtsfolge auf

Mit einer Weihnachtsfolge schickt der junge Salzburger Autor Anes Agic die Helden seiner Hörspielkrimis nach der Corona-Zwangspause im Radio wieder auf Verbrecherjagd.

Mit dem Ausbruch der Coronapandemie im März musste Ermittler Jonathan Jones seine unkonventionelle Jagd nach einem Serienmörder vorübergehend einstellen. Der Assistent der Polizei in New York City ist der Titelheld in der Krimi-Hörspielserie "Jones" aus der Feder des mittlerweile 17-jährigen Salzburgers Anes Agic. Drei Teile waren von Jänner bis zum Lockdown im Frühjahr auf der Frequenz der Radiofabrik zu hören.

Morgen, Dienstag, endet die Corona-Zwangspause mit einer 25-minütigen Weihnachtsfolge, die sowohl im Radio als auch auf YouTube zu ...