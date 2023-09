HTL Salzburg wagte den Blick durch die Linse

35 Schülerinnen und Schüler der Grafikdesignabteilung der HTL stellten ihre Fotografien in der eboran Galerie aus, kuratorisches Konzept inklusive.

Die HTL Salzburg präsentierte erst kürzlich 35 fotografische Werke der Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse in der eboran Galerie in Lehen. Über eboranplus kooperiere man öfter mit der Galerie. So findet hier auch der Salon Achteinhalb statt, bei dem gemeinsam Filmausschnitte diskutiert werden, erzählt Gottfried Goiginger von der HTL.

Die Zusammenarbeit sei sehr fruchtbar und eboranplus genau für solche Projekte konzipiert, erklärt Doris Weißenberger von der eboran Galerie. Die Galerie habe den Qualitätsanspruch, dass die Nutzenden ein kuratorisches Konzept entwickeln, was den HTL-Schülerinnen und -Schülern sehr gut gelungen sei.

Die gut besuchte Ausstellung "Let's see" präsentierte verschiedene Fotografietechniken und Themen. Darunter waren Studiofotografie, Reportagefotografie und die kritische Auseinandersetzung mit den Themen Mode und Identität. Für die Werke wurde zunächst ein Konzept entwickelt, die künstlerische Umsetzung folgte zum Schluss.

Eine der ausstellenden Schülerinnen war die 18-jährige Eleonora Kaiser. Sie kreierte vor zwei Jahren die Serie "Men can!", die sich mit toxischer Maskulinität auseinandersetzt und Rollenbilder aufbricht. Gemodelt habe ein Mitschüler. Anfangs sei es für ihn noch ungewohnt gewesen Make-up und ein Kleid zu tragen, aber mit der Zeit habe er sich wohlgefühlt. "Das zeigt, dass man die ganzen Normen, die uns vorgelebt werden, auch verschwimmen lassen darf", erklärt Kaiser, die auch in ihrer Freizeit gerne fotografiert.