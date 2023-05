Die Liebe zu den Bergen und zur Kunst machte Sepp Forcher und Johann Weyringer zu Freunden. Die Ausstellung "Weggefährten. Sepp Forchers Weyringer-Sammlung. Sein Vermächtnis an Neumarkt" ist von 12. Juni bis 20. Februar 2024 im Museum Fronfeste zu sehen.

„Wir könnten Brüder sein“ – so endet eine Widmung, die Sepp Forcher für seinen Freund und Wegbegleiter Johann Weyringer in ein Buch geschrieben hat.

Dieser Sessel stand bei Sepp Forcher zu Hause. Die Begeisterung für Literatur hat ihn und Johann Weyringer verbunden. „Es ist unglaublich, was Sepp Forcher alles gewusst – und sich gemerkt hat. Er wäre der ideale Spion gewesen, denn er musste sich nichts aufschreiben“, schildert Johann Weyringer.

In der Ausstellung groß zu sehen: Sepp Forcher als Hüttenwirt am Zeppezauerhaus – wo einst auch Weyringers Urgroßvater Friedrich Weyringer Hüttenwirt war.

Künstler Johann Weyringer in der Ausstellung vor einem Modell der von ihm gestalteten Kapelle in Thalgauegg,

Vor den Sextener Dolomiten malte Johann Weyringer ein großflächiges Porträt Sepp Forchers. Der gemeinsame Aufenthalt in Südtirol ist eine jener Geschichten, die in der Ausstellung erzählt werden.

