Normalerweise steht Sophie Mefan auf der Bühne, um dem Publikum eine Geschichte zu erzählen. Auf der "Black Lives Matter"-Demo war ein VW-Bus ihre Bühne. In eine Rolle musste sie nicht schlüpfen.

Mit "All You Need Is ...?" beendete Sophie Mefan die Coronapause im Landestheater. Es ist ein musikalischer Soloabend, den sie konzipiert hat. Und: Auch eine Kundgebung kann ihre Bühne sein.

Von 120 Sitzplätzen sind nur 62 besetzt. Was ...