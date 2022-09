Illustrationen erzählen von Vielfalt

Diversität, Umwelt und Migration: Die Kuchlerin Judith Auer illustriert Kinderbücher mit Botschaft.

Zuerst sind da die Geschichten, dann folgen ihnen die Bilder im Kopf. Die Assoziationen, die beim Lesen von Texten in unserer Fantasie entstehen, aufs Papier zu bringen ist Teil von Judith Auers Arbeit. Die Kuchlerin ist seit fünf Jahren Kinderbuchillustratorin. "Die Bilder umzusetzen, die in meinem Kopf entstehen, begeistert mich", sagt sie. Am Schreibtisch in ihrem Atelier in Kuchl macht sie aus Vorstellung Wirklichkeit.

Seit ihrer Kindheit möge sie das Zeichnen, erläutert Judith Auer. Nach der Schulzeit habe ...