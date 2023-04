Heimisches Kulturgut bei freiem Eintritt gibt es am 14. Mai beim Salzburger Museumswochenende zu entdecken. Auch das Montanmuseum Hochofen Franzenshütte in Bundschuh öffnet die Tore.

Markantes Industriedenkmal: Vom Hochofen in Bundschuh aus wurde Eisen in die ganze Welt geliefert.

Imposant thront der 25 Meter hohe Hochofen in Bundschuh neben der Landesstraße. Er ist ein Industriedenkmal einer Zeit, in der im Lungau noch Eisen geschmolzen wurde. Von Thomatal aus wurde das wertvolle Material bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die ganze Welt geliefert.

Obmann und Kustos Werner Rainer ist seit über 20 Jahren die treibende Kraft hinter dem Museum. "Unser Eisen war schon bei den Römern beliebt, weil es zäh und stark war, gut geeignet für Waffen. ...