Im Juni wird Solway über sein Kultursponsoring entscheiden

Die Salzburger Festspiele fordern "eine gründliche Aufklärung der Vorwürfe", versichert Präsidentin Kristina Hammer.

Ob der Sponsorvertrag der Salzburger Festspiele mit Solway verlängert wird, sollte sich im Juni klären. "Solway hat uns informiert, dass wir im Laufe des Junis mit Ergebnissen zu den Untersuchungen rechnen können", teilte Kristina Hammer, Präsidentin der Salzburger Festspiele, Ende der Vorwoche den SN mit. "Die Salzburger Festspiele werden diese Ergebnisse abwarten. Wir erwarten uns eine gründliche Aufklärung der Vorwürfe und werden daraus die entsprechenden Konsequenzen ziehen."

Dann wird also entschieden, ob der Sponsoringvertrag erneuert wird. "Es handelt sich um einen Drei-Jahres-Vertrag, der in diesem Jahr ausläuft", heißt es in der Mitteilung der Präsidentin. "Wir haben mit Kenntnisnahme der medialen Anschuldigungen die Gespräche zu einer möglichen Vertragsverlängerung ausgesetzt."

Die Prüfung betrifft die Solway-Tochtergesellschaften "Compania Guatemalteca de Niquel SA (SGN)" und "Compania Procesadora de Niquel de Isabal SA" sowie deren Tochtergesellschaften. Wie berichtet, hat das journalistische Konsortium namens "Forbidden Stories" über angebliche Umweltschäden, Menschenrechtsverletzungen, Bestechung, Vertuschung, Einschüchterung und Verfolgung kritischer Journalisten in Bezug auf die Nickelmine in Guatemala berichtet.

Auch die Solway Investment Group mit Sitz in Zug in der Schweiz beteuerte, die unternehmerische Tätigkeit in Guatemala mit dem Ziel zu prüfen, etwaige Verbesserungen von "Verfahren und Führung" (processes and governance) vorzunehmen. Die bisherige Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen bezwecke, talentierte Kinder und Jugendliche zu fördern und jungem Publikum eine internationale kulturelle Erfahrung zu ermöglichen, heißt es in der Mitteilung von Solway. Weiters gebe es kostenlose Kunstausbildung für Nordmazedonien, Guatemala und Ukraine.

In der Ukraine, und zwar im Oblast Kirowohrad, betreibt Solway eine Eisen-Nickel-Produktion. Auf die Frage, ob und inwieweit diese Anlage vom Krieg beschädigt ist oder wegen des Krieges stillsteht, antwortet die Presseabteilung: "Die Solway Investment Group unterstützt etwa 9000 Angestellte der Pubuzhsky FeNi Plant (PFP), deren Familien und Einwohner der Anlage. Deren Sicherheit und Wohlergehen sind unsere Priorität. Daher können wir nicht in Details gehen."

Das Pressebüro der Solway Investment Group - der Name eines Unternehmenssprechers wird nicht genannt - verwahrt sich auch gegen eine behauptete "Kreml-Nähe". Am 3. März 2022 seien alle Investments und operativen Projekte in Russland beendet worden. Die mutwillige Betonung der russischen Anfänge von Solway, das bisherige beträchtliche Russland-Geschäft sowie Beziehungen von Aktionären zum Kreml seien eine "Desinformation der öffentlichen Meinung in einer äußerst schwierigen Zeit".