Im "Kaleidoskop" aus vielen Plakaten entsteht ein neues Plakat

Die eigentlich leeren Geschäftsflächen an der Imbergstraße nahe dem Unfallkrankenhaus sind dank des Einsatzes von Dietgard Grimmer, ehemalige Leiterin von Kunst im Traklhaus, nach wie vor mit Kunst gefüllt. "Kaleidoskop" heißt der nun für Ausstellungen genutzte Ort, der unter anderem deshalb so wunderbar coronatauglich ist, weil alle Kunst in der Auslage steht und folglich gut beleuchtet von 0 bis 24 Uhr vom Gehsteig aus zu besichtigen ist.

Am 18. Mai wird sogar ein neues Werk präsentiert: Der Künstler ...