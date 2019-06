Im Lungau wurde drei Tage lang gesungen

Mehr als 1000 Sänger aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn verwandelten den Lungau in eine Klangerlebniswelt

Drei Tage lang sangen die 36 teilnehmenden Chöre bei der 14. Ausgabe des Chorfestivals Feuer und Stimme an unterschiedlichen Orten. So trat der Katholische Kirchenchor St. Michael Altenbach aus Deutschland bei der Bergandacht am Speiereck auf, die Sänger von Lungau Vokal sowie dem Vierklang Lungau bei der Eröffnung in St. Michael und der Volksliedsingkreis Pischelsdorf (Oberösterreich) in der Pfarrkirche St. Michael.

Beeindruckt von der Naturschönheit der Bergwelt, bei den Bergandachten am Katschberg und Speiereck, den Konzerten in den St. Michael, Mauterndorf, St. Leonhard und Mariapfarr, dem Festakt mit anschließendem Umzug reisten einige nach Hause mit dem Versprechen wieder zu kommen. Es gibt schon einige Chöre die "Wiederholungstäter" sind und so von der Veranstaltung begeistert sich zeigen.

Bereits zum siebten Mal mit dabei das Lainerhofquartett aus Salzburg. Neben den heimischen Chören waren auch die "Unverblümten" aus Zell am See mit dabei ebenso wie die "druma mixdur" aus Obertrum die mit ihren Beiträgen voll begeisterten.





Quelle: SN