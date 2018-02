Im Musik-Wohnzimmer müssen die Schuhe draußen bleiben

Meit einer neuen Konzertreihe sorgen die Macher des Kunsthauses-Nexus Saalfelden für eine feine, intime Clubstimmung.

Was ist zu tun, ehe man ein Wohnzimmer betritt? Die Schuhe ausziehen. Das war unbedingte Voraussetzung, um an diesem sogenannten Wohnzimmerkonzert im Kunsthaus Nexus Saalfelden teilnehmen zu dürfen. Drinnen herrschte eine heimelige Clubatmosphäre. Wenn auch die Absurdität des "in Socken Herumlaufens" leicht irritierte. Aber es gab einen Ausweg. Die Besucher konnten warme Hausschuhe ausleihen. Musikalisch lieferte die schwedische Singer-Songwriterin Sofia Talvik ein mitreißendes Konzert ab. Die zentrale Botschaft der begnadeten Sängerin und charmanten Entertainerin: "Erfolg bemisst sich nicht in Geld oder an verkauften CDs, sondern daran, was dich glücklich macht. Vertraue deinen Talenten und liebe die Menschen. Denn jeder ist auf seine Weise kostbar und wertvoll."

Weitere Musikwohnzimmer-Konzerte in diesem Jahr: 23.02. Onk Lou Solo; 10.03. Balto & Bart Budwig; 21.04. Alpine Dweller; 19.05. At Pavillon; 13.10. Sarah Lesch.