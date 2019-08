Zwei-Hauben-Koch Harald Rindler ist der neue Wirt im Schauspielhaus-Restaurant Nestroy. Mit unkonventionellen Methoden will er auch Fleischtiger fürs Gemüse gewinnen.

Rübchen im Salzteig mit Vanille-Birnen-Fond oder gebratene Salatherzen mariniert in Mangoessig und Karotten-Vanille-Öl: Was Vegetariern und Veganern das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, muss auch Fleischtiger nicht unbedingt in die Flucht schlagen. Dieses Ziel verfolgt zumindest Harald Rindler im Restaurant ...