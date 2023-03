Im Salzburger Gymnasium St. Ursula sind die Beatles zu Gast: Sgt. Pepper tanzt im Schulsaal

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause reisen Schülerinnen und Schüler in St. Ursula wieder in die Popgeschichte: Dieses Mal präsentieren sie Songs der Beatles.

Am Ende ist die Bühne erfüllt von Liebe. Es steht das ganze Ensemble des Gymnasiums und des ART-ORG St. Ursula zusammen auf der Bühne und winkt und singt: "All You Need Is Love". Das Publikum, längst begeistert hingerissen, schwenkt Herzen, die auf kleinen Holzstäben fixiert sind und auf denen "Beatles" steht. Der Applaus ist überwältigend, ganz so, als ob man es nicht mehr erwarten konnte, dass wieder gesungen wird. Zwei Jahre war es nicht möglich, dass in St. Ursula die ...