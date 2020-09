Im Theaterkeller treten Leichen zutage

Die ARGEkultur startet mit Beschränkungen in die neue Saison. Die Theaterproduktion "Bash" lohnt den coronabedingten Aufwand jedoch.

SN/argekultur/piet six

Persönliche Betreuung wird in der ARGEkultur notgedrungen groß geschrieben. Ein Saaldiener führt jeden einzelnen Besucher an seinen Platz - und holt ihn nach dem Ende des Stücks auch wieder ab. Nicht mehr als 50 Besucher sind aufgrund der neuen Corona-Verordnungen für den ersten Theaterabend der Saison im ARGEstudio zugelassen. Der Aufwand ist hoch, die ARGEkultur habe auch ein digitales Ticketingsystem eingeführt, erzählt der künstlerische Leiter Sebastian Linz.

Immerhin darf der Mund-Nasen-Schutz am Sitzplatz abgenommen werden. Was in den ...