Im Wetterhaus am Alten Markt gähnt ein Druck-Loch

Wo "Barometer" steht, ist der Schaukasten am Alten Markt seit Langem leer.

Statt des Barografen prangt ein Loch. Eigentlich sollte seit der zweiten Dezemberwoche wieder ein grauer Balken den vom Barometer gemessenen Luftdruckwert auf einen um eine Walze gelegten Papierstreifen übertragen - genau so, wie es darunter der Thermograf mit den Temperaturwerten treu und brav erledigt. Doch fehle im längst bestellten Gerät ein Bestandteil aus Frankreich, schildert Mathias Ofner. "Wegen Corona" gebe es Lieferschwierigkeiten. Wann also ein neuer Barograf in Salzburg ankomme, sei nicht abzusehen.

Seit einem Jahr ist der ...