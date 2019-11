Mit einer Gitarre ist man oft allein, erst recht als Frau. Antonia Haslinger kann damit leben, wundert sich darüber aber trotzdem.

In Estland war Antonia Haslinger kürzlich. Sie vertrat Österreich bei einem internationalen Musikwettbewerb. Haslinger spielt Gitarre. "Da bist du dann oft allein als Frau", sagt die 21-Jährige. Auch in Estland war das so. Woran das liegt, vermag die Salzburgerin nicht ...