Im Winter hat der Jazz in Gastein Saison

Jazz im Sägewerk bietet zwei Konzert-Schmankerl in den Weihnachtsferien.

Esbjörn Svensson, Wolfgang Muthspiel oder Stefano Bollani: Die internationale Jazz-Elite war in den vergangenen 20 Jahren im Bad Hofgasteiner Sägewerk zu Gast. So heiß die Auftritte der Künstler oftmals waren, so kühl gestalteten sich die Außentemperaturen - der Jazz hat im Gasteinertal in den Wintermonaten Hochsaison. Auch die aktuelle Spielzeit nimmt in den Weihnachtsferien Tempo auf. Am 28. Dezember musiziert das exquisite Martin Gasselsberger Trio mit Sängerin Petra Linecker, am 4. Jänner gastiert der eidgenösssiche Edel-Schlagzeuger Joris Dudli mit groove-fokussiertem neuen Sextett in Bad Hofgastein.

Kürzer als gewohnt wird 2020 das Snow-Jazz-Festival: Aufgrund des ausbaufähigen Gesundheitszustands von Sägewerk-Leiter Sepp Grabmaier springt ein vierköpfiges Team aus dem Verein ein und führt das Festival in einer abgespeckten Variante von 12. bis 15. März durch. "Der Kartenvorverkauf der Festival-Pässe ist dementsprechend stark wie nie", sagt Grabmaier. Einzelkarten für die Konzerte der Municipale Balcanica, des Mega Mereneu Project, Rosario Bonaccorso oder Jenner & Mori gibt es freilich noch.