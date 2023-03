Immer weniger Schüler und Studenten möchten Russisch lernen

Der Krieg in der Ukraine hat kulturelle Folgen. Das Interesse an der russischen Sprache schwindet. Kulturinstitutionen wollen dagegenhalten.

Eva Hausbacher zählt immer weniger Studierende am Fachbereich Slawistik an der Uni Salzburg.

Die Studierendenzahl steht für sich: Nur drei Studierende haben in diesem Wintersemester mit Russisch-Lehramt an der Universität Salzburg begonnen. Während im Studienjahr 2012/13 noch 66 Erstsemestrige im Fachbereich Slawistik gezählt wurden, sind es 2022/23 nur noch 18. "Nicht die russische Sprache tut den Ukrainern weh, sondern das Regime", sagt die Studentin Viktoryia Yermalitskaya. Derzeit müsse sie ihre Muttersprache oft verteidigen. "Das ist traurig, denn man muss Sprache und Politik trennen." Die 28-Jährige ist in Minsk geboren und mit Russisch und ...