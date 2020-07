Immobilienbüro aus Hallein bringt die Livemusik zurück

Über den Sommer verteilt gibt es sechs verschiedene Konzerte in der Altstadt.

Während die Nachfrage nach Immobilien wegen der Covid-19-Pandemie stark steigt, stehen viele Künstler, Veranstalter und Techniker vor großen finanziellen Herausforderungen. Um die Kulturschaffenden nach und in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, hat der Halleiner Immobilienmakler Andreas Pilz (Pilz & Partner) die Initiative "kultur.wirtschaft - wirtschafts.kultur" ins Leben gerufen. "Viele Künstler haben seit Längerem keine Auftrittsmöglichkeiten mehr und bangen um ihre Existenz. Wir wollen den Menschen vor und hinter der Bühne ein wenig unter die Arme greifen", sagt Pilz.

Mit Unterstützung vom Tourismusverband Hallein/ Bad Dürrnberg wurden sechs Freiluftkonzerte in der Halleiner Altstadt organisiert. Die musikalische Palette reicht vom Gastgarten-Hopping (Steira-Partie Kuchl, 8. August) über zartes Singer-Songwriting (Amelie Tobien, 24. Juli) und Indie-Rock (Catastrophe & Cure) bis hin zu heimischen Pop-Institutionen (Stootsie, 12. September). Das FM4-Hörern bestens bekannte Elektropop-Duo Mynth tritt am 28. August mit einem seltenen Akustikset im zauberhaften Halleiner Forstgarten auf. Den Beginn macht Singer-Songwriter Jimmy Roggers am 17. Juli um 19 Uhr am Oberen Markt. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Schleckerei statt.

Der Eintritt ist frei, pro Konzert sind maximal 100 Besucher zugelassen. Die personalisierten Sitzplatztickets werden eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn vor Ort ausgegeben.



