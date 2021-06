In diesem Raum dürfen Kinder mit allen Sinnen kreativ sein

Im Tagesheim für Kleinkinder in Salzburg arbeitet eine Pädagogin und Künstlerin mit den Kindern. Das Modell soll andere Kindergärten inspirieren.

"Kopfkino einschalten", sagt Elementarpädagogin Waltraud Limmert-Lehner, spielt eine CD mit Entspannungsmusik und unternimmt mit den Kindern, die es sich im Kreativraum des Tagesheims für Kleinkinder in Salzburg-Taxham auf dem Boden gemütlich gemacht haben, eine Reise ans Meer. Die Geschichte führt die Kinder an Bord eines U-Boots in die Tiefen des Ozeans. Sie werden die Bilder aus dem Kopfkino dann auf einem Malplakat zum Leben erwecken. Einen Pinsel brauchen sie nicht, ihre wichtigsten Instrumente sind die Fantasie und der Körper. "Wir ...