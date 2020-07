In einem Privathaus in Wals hat ein Salzburger Forscher ein Atelier eingerichtet, das Künstlern aller Sparten offen stehen soll.

Dass sich an der Adresse Hauptstraße 18 in Wals eine kleine Tischlerwerkstatt befand, ist schon lange her. Vor zehn Jahren sei er in das Haus eingezogen, indem früher sein Großvater lebte und arbeitete, erzählt Manuel Schabus. Seine Werkstatt habe er ...