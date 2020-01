Das Festival "Art on Snow" lockt zum neunten Mal Eisschnitzer und Schneebildhauer an. Der erste Hingucker wartet bereits am Taleingang.

SN/gastein tourismus/marktl photography Am Gipfel arbeiten Bildhauer an Eisblöcken, am Talanfang sorgt eine riesige Eule aus Schnee für Aufsehen.