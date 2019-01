In Hallein erklingen Udo Jürgens' Lieder

Es ist ein Abend zu Ehren Udo Jürgens': Schauspielerin Gabriela Benesch erzählt Geschichten und Anekdoten aus seinem Leben und seinen persönlichen Aufzeichnungen.

Alex Parker singt 16 der berühmtesten Lieder wie "Ich war noch niemals in New York" und "Merci, Chérie" und begleitet sich dabei am Klavier. Gäste erfahren etwa, wie das Lied "Griechischer Wein" entstanden ist. "Da gab es zwei Jahre lang nur die Melodie, aber keinen Text. Udo bekam die Inspiration zur Melodie bei einem Griechenlandurlaub", erzählt Benesch. Beide Künstler kannten den 2014 verstorbenen Udo Jürgens persönlich.

Anzeige

Konzertabend: "Udo Jürgens - Sein Leben, seine Liebe, seine Musik", Stadttheater Hallein, Freitag, 19.30 Uhr.

Quelle: SN