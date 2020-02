Nur sechs von 43 Kulturinitiativen der Freien Szene zahlen nach den Regeln von "Fair pay".

Würde die Freie Kulturszene in Stadt und Land ihr Personal so bezahlen, wie es die Regeln von "Fair pay" vorsehen, ergäbe sich ein zusätzlicher Geldbedarf von 2,3 Millionen Euro. Diese Schätzung gab der Dachverband der Salzburger Kulturstätten am Donnerstag bekannt.

...