Die Krise inspiriert ein Kreativduo zu innovativem digitalen Musiktheater.

Ein Akademikerpaar, das in der Quarantäne mit häuslicher Gewalt konfrontiert wird. Eine Frau, deren Depressionen sich in Krisenzeiten ausweiten. Schicksale, die sich in den sechs Wochen seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen zugetragen haben können, sind Inhalt eines neuen Opernprojekts aus Salzburg. ...