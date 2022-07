In Salzburg verschmäht: Jetzt reisen die Hände rund um die Welt

Unitatis setzt ein Zeichen der Solidarität in der Krise. In Salzburg fand sich kein Platz für das Metallkunstwerk. So tritt nun Schengen als erster Gastgeber auf.

Es waren magische Momente, als Mitte Juni auf dem "Place des Étoiles" in Schengen (Luxemburg) das Kunstwerk Unitatis enthüllt wurde. Ein ganzes Jahr lang wird das neun Meter hohe und sieben Tonnen schwere Denkmal von Metallkünstler Martin Rehrl nun just an jenem Ort stehen, an dem einst ein "Europa ohne Grenzen" vertraglich besiegelt wurde. Die beiden ineinandergreifenden Hände sind eine Botschaft des Zusammenhalts und der Solidarität. "Sie sollen die Wichtigkeit der Kunst in Krisenzeiten aufzeigen", sagt Rehrl. Der ...