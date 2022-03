In St. Veit geht's in 80 Tagen um die Welt.

Jules Vernes Klassiker "In 80 Tagen um die Welt" steht heuer auf dem Spielplan der Theatergruppe St. Veit. Nach zwei Jahren Zwangspause steht ein Stück mit ganz großem Ensemble an.

In zwei Tagen startet die Theatergruppe St. Veit mit den ersten Proben für das diesjährige Stück "In 80 Tagen um die Welt". "Endlich können wir wieder spielen", freut sich Reini Pühringer: "In den vergangenen beiden Jahren war das wegen der Organisation und der nötigen Vorlaufzeit aufgrund der Coronasituation einfach nicht möglich."

Heuer sieht es jedoch sehr gut aus. Die erste Leseprobe mit der Rollenzuteilung gab es noch via Zoom, ab Samstag wird dann "echt" geprobt. Und das bis ...