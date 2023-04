Indische Rockstars auf der Bühne der Pinzgauer Headbangers

Am 6. Mai gastiert die Band "Against Evil" in Bramberg.

BILD: SN/SW/AGAINST EVIL Bei den Krimmler Wasserfällen: Siri Sri, Shasank Venkat, Noble John, Sravan Chakravarthi. Beim Konzert in Bramberg spielen auch noch die Tiroler Bands „Gracoius in Defeat“ und „Dreck“. BILD: SN/SW/PRIVAT Gerald Voithofer, Obmann der Pinzgauer Headbangers. „Unser bisheriger Besucherrekord liegt bei 230 Leuten“, sagt er.

In Deutschland sind es große Städte wie Hamburg oder Düsseldorf, in denen die Heavy Metal Band aus Indien im Rahmen ihrer Europatournee 2023 auf der Bühne steht. In Österreich gibt es nur einen Schauplatz. Und der liegt im Oberpinzgau. Genauer gesagt im Bramberger Ortsteil Weichseldorf. Dort, an der Adresse Bodenstallgasse 341, befindet sich das "Headbangers Headquarter". Nomen est omen, denn dieser Ort ist das Hauptquartier des Vereins "Pinzgauer Headbangers". Früher befand sich dort einmal ein Fitnessstudio, mittlerweile spielt die Musik die Hauptrolle. Ansonsten eher eine Bühne für unbekannte Bands Obmann Gerald Voithofer: "Unseren Verein gibt es schon seit 2009, ich bin seit acht Jahren dabei. Grundsätzlich ist es uns wichtig, eher unbekannten Bands die Möglichkeit zum Auftreten zu geben. Und das zu fairen Bedingungen. Dass sie ordentlich bezahlt werden und dass sie eine ordentliche Unterkunft erhalten." Ist das denn nicht selbstverständlich? Diese Frage muss "Brösei", wie der PN-Gesprächspartner genannt wird, mit einem Nein beantworten: "Ich bin selber Gitarrist bei der Black-Metal-Band ,Scapegod', deshalb weiß ich das." Der Verein jedenfalls organisiert pro Jahr meistens drei Konzerte - zu Jahresbeginn, im Frühjahr und im Herbst. Im Sommer rücken die Pinzgauer Headbangers mit ihrem zu einem Lokal umgebauten Bus zum großen Bramberger Dorffest aus. Fahren freilich kann man diesen Bus nicht mehr, er wird von einem Traktor gezogen. "Die Landschaft und die Menschen haben uns gefallen" Zurück zu "Against Evil", einer der bekanntesten indischen Bands des Metal-Genres. Die vier Mitglieder kommen aus der Millionenstadt Visakhapatnam. Ihre Musik ist von britischen Ikonen wie Judas Priest oder Iron Maiden beeinflusst. Dass sie ausgerechnet im Oberpinzgau auftreten, hat mit ihrem Freund Uli Stollwitzer zu tun. Der Bramberger hatte die Musiker aus Indien im Vorfeld ihrer ersten Europatournee 2019 im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion unterstützt. Bandmitglied Siri Sri (Gesang/Bass): "Bei dieser Tournee haben wir Uli privat besucht. Ein Konzert ging sich damals leider nicht aus, aber wir haben die herrliche Landschaft, die freundlichen Menschen und das hervorragende Essen schätzen gelernt. Das Konzert holen wir jetzt gerne nach. Über viele Zuschauer würden wir uns sehr freuen." Der Auftritt im "Headbangers Headquarter" beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 20 Euro (nur Abendkasse).

Oma Lisl Innerhofer war eine bekannte Mundartdichterin Bleibt nur noch eine Frage zu klärten: Warum wird "Hausherr" Gerald Voithofer "Brösei" genannt? Ist er vielleicht Bäcker von Beruf und hat mit Bröseln zu tun? Nein - er hat früher als Schlosser gearbeitet und ist mittlerweile im örtlichen Seniorenwohnhaus tätig. "Brösei ist bei uns daheim der Hausname. Schon meine Oma Lisl Innerhofer, die als Mundartdichterin Bekanntheit erlangte, nannte man Brösei Lisl."