Hallein will die Alte Saline weiter öffnen

Die Pernerinsel beheimatet das - dank der Festspiele - wohl bekannteste Industriedenkmal Salzburgs. Doch derzeit sind etliche Bereiche gesperrt.

Der Halleiner Weihnachtsmarkt auf der Pernerinsel, der am Freitag eröffnet hat, ist heuer ein bisschen anders als sonst: Der erste Stock, der bisher Aussteller beherbergte, wurde behördlich gesperrt, weil es statische Probleme gibt. Die Holzkonstruktion ist in die Jahre gekommen. Während der Adventmarkt im Nachbargebäude in der Alten Schmiede ein geeignetes Ausweichquartier gefunden hat, ist das Problem als Ganzes für die Stadtgemeinde nicht so einfach zu lösen. "Allein die Sanierung der bisher genutzten Räume wird zwischen 1,5 und 1,8 Millionen ...