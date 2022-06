Initiative Architektur: Wenn die Räume zum Lernen anders gedacht werden müssen

Studenten erkunden unser Bildungssystem und gestalten aus diesem Streifzug eine Ausstellung bei der Initiative Architektur.

Was muss ein Raum können, wenn in ihm neuer Stoff aufgenommen werden soll - und zwar Lernstoff? In der Ausstellung "Bildungs(t)räume" bei der Initiative Architektur gehen sieben Studenten der Uni Mozarteum dieser Frage nach - und lernten dabei gleich praktisch, was sie studieren: Bühnengestaltung, ein Fach bei dem auch Ausstellungsgestaltung mitgelehrt wird.

"Zunächst haben wir uns ein Semester lang inhaltlich mit dem Thema auseinandergesetzt", sagt Carina Alterdinger, Lehrbeauftragte am Mozarteum. In einem zweiten Schritt wurde die Ausstellung entworfen. ...