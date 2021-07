Das künstlerische Treiben der Sommerakademie für Bildende Kunst wird in Ausstellungen sichtbar. So zeigt die Stadtgalerie am Zwergelgarten ab Samstag (Eröffnung 16 bis 20 Uhr) die Schau "Clara and Other Specimens" der italienischen Künstlerin Rossella Biscotti, die auch ab 26. Juli an der Sommerakademie unterrichtet. "In ihren Werken erzählt sie von den Allianzen und den Widerständen gegen institutionalisierte Formen von Gewaltherrschaft", heißt es in der Ankündigung. (Bis 30. Sept.)