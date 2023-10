Jazz and the City: Fast 30 Stunden widmen sich der Improvisation

Mit Jazz and the City wird die Landeshauptstadt wieder zur Bühne für vielfältige musikalische Acts an verschiedenen Orten.

Amaro Freitas bringt brasilianische Rhythmik mit amerikanischer Jazztradition am Donnerstag, 19.Oktober, in die SZENE.

Mit knapp 70 Programmpunkten an 12 Veranstaltungsorten geht das kostenfreie Jazz and the City Festival von Donnerstag, 19. bis Sonntag, 22. Oktober in die nächste Runde. Davon sind fast 30 Stunden der Improvisation gewidmet, erklärt die neue Leiterin des Festivals Anastasia Wolkenstein. Die Regensburger Künstleragenturinhaberin beerbte heuer die jahrelange Chefin Tina Heine, die sie von ihrer Arbeit her schon lange kenne. "Dann war der Anruf auf einmal da," so Wolkenstein. Von der musikalischen Offenheit und der Art und Weise Musik zu hören und mit Menschen zu arbeiten seien sie sich sehr ähnlich. "Das ist ein schönes Gefühl. Daher wusste ich auch vorher, dass ich das gut übernehmen kann und das es ein tolles, etabliertes Festival ist, das sie mir übergibt", erklärt sie. Von den fast 40 Acts seien noch acht von Heine programmiert worden. Den Großteil hat damit Wolkenstein seit Anfang des Jahres übernommen.

Bei der heurigen Jazz and the City Ausgabe könne man sich auf ein hohes Maß an musikalischer und örtlicher Vielfalt freuen, so die Leiterin. Dabei freue sie sich auch, dass viele Musikerinnen dabei sind. Ein Tipp von Wolkenstein sind unter anderem die Auftritte des Elb Philharmonie Academy Ensembles am Samstag im Jazzit, die noch Tina Heine angeleiert habe. Das aus Topmusikern zusammengestellte Ensemble entsteht einmal jährlich im Zuge einer Masterklasse in Hamburg. Normalerweise trennen sich danach die Wege wieder, doch dieses Mal machen sie noch Halt in der Landeshauptstadt.

Zu dem im Faltblatt aufgeführten Programmpunkten kommen noch einige Improvisationen dazu. Daher empfiehlt Wolkenstein die Nutzung der App. "Dann bekommt man auch die Information, wenn ein Veranstaltungsort voll ist oder wenn es irgendwo spontane Aktionen gibt." Zudem könne man sich damit auch einen eigenen Festivalplan zusammenbasteln.