Das Salzburger Festival "Jazz & The City" bietet Künstlern viele Bühnen.

Jazz ist vielfältig genug, um alle nur erdenklichen Musikrichtungen unter diesem Sammelbegriff zu integrieren. Ein offen zugängliches Jazzfestival wie "Jazz & The City" in der Salzburger Altstadt konfrontiert die Laufkundschaft, die sich von der Neugierde durch das Angebot in rund 40 Spielstätten treiben lässt, auch mit anspruchsvollen Klängen. Das beschert den Grenzgängern des Genres ungeahntes Publikumsinteresse.