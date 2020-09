Jazzfestival in der Salzburger Altstadt wird wegen Coronaverschärfungen auf unbestimmte Zeit verschoben

Das Festival Jazz & The City soll nachgeholt werden, "sobald Bedingungen absehbar sind, wie sie das Publikum und die internationalen Künstler in Salzburg erwarten", heißt es in einer Aussendung des Salzburger Altstadtverbands.

SN/altstadtverband/andreas kolarik Archivbild vom Flat-Earth-Society-Eröffnungskonzert bei Jazz & The City im Vorjahr.

Vom 15. bis 18. Oktober hätte das Festival Jazz & The City in der Salzburger Altstadt über die Bühne gehen sollen. Die verschärften Maßnahmen im Kampf gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen haben dem Veranstalter aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Es ist aufgrund der sich verschärfenden Situation vier Wochen vor Festivalbeginn nicht absehbar, ob wir Jazz & The City überhaupt durchführen dürfen. Jedenfalls nicht in jenem Rahmen, den unser Publikum mit diesem Musikevent verbindet: offen, spontan, flexibel, improvisierend", erklärt Altstadtverband-Geschäftsführerin Sandra Woglar-Meyer. Eine Verschiebung der Veranstaltung auf vorerst unbestimmte Zeit sei daher alternativlos gewesen. Quelle: SN