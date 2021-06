Jazzfestival Saalfelden: Es gibt ein Leben nach der Not

Stille kann wehtun. Sie kann aber auch Gutes bewirken. Zum Beispiel ein solides Budget für das Jazzfestival Saalfelden 2021. Es findet heuer von 16. bis 22. August statt.

Er ist schon ein "elder Statesman". Also einer, der ewig dabei ist. Krisen durchlitt und Auswege fand. Die Rede ist von Wolfgang Hartl. Im Brotberuf Architekt. Im "anderen Leben" Obmann des Zentrums Zeitgenössischer Musik (ZZM). Er ging aus dem Jazzclub Saalfelden hervor, war lange alleiniger Ausrichter des Jazzfestivals Saalfelden und betreibt das Kunsthaus Nexus. Hartl verordnete, in Absprache mit dem Team, dem Nexus in der Corona-Krise eine, nun ja, absolute Bettruhe. Das Programm wurde auf wenige Streaming-Ereignisse heruntergefahren. Und es ...