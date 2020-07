Jazzfestival Saalfelden: Vier Tage, 40 Konzerte

Wachsen in der Krise. Beim Jazzfestival Saalfelden trifft das zu. Es findet, mit neuem Namen, von 20. bis 23. August statt. An zehn Orten.

Österreichs legendärer Bundeskanzler Fred Sinowatz hinterließ ein Zitat mit Nachhall: "Es ist alles sehr kompliziert."

Diese Feststellung trifft auch und besonders hier zu. Denn wer in Zeiten wie diesen ein Jazzfestival veranstaltet, der braucht vor allem auch das: einen langen Atem und in Folge eine wirklich ausgefeilte Logistik. Nur so ist nämlich an zehn Spielorten und mit vierzig Konzerten an vier Tagen gewährleistet, dass die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden können. Doch zuerst zur Musik und dann zu den Einschränkungen.

Das Festival (es trägt heuer den Arbeitstitel "Jazz Saalfelden Weekender") beginnt, wo es vor über vierzig Jahren startete. Im Bereich der sogenannten Ranch. Am Donnerstag, 20. August (20 Uhr). Mit einer Formation namens Schwing Jazz Band rund um den britischen Gitarristen und Sänger Adam Taylor. Zielführende Stichworte: Hard Bop mit Ausflügen bis hin zu James Brown. Auch beim zweiten Konzert des Abends im lauschigen Garten ist er dabei. Mit Neon & The Deons, einem ziemlich schrägen Quartett, das nicht nur durch seine ganz spezielle Musik (Jazz, Rock, Punk, Disco, Ska) auffällt, sondern auch durch eine höchst eigenartige Form, sich zu kleiden. Siehe oben.

Es wird beim "Jazz Weekender" sogenannte Rooftop-Konzerte im obersten Bereich des Congress Saalfelden geben (u. a. mit Tempel 1, Lukas Kranzelbinder & Johannes Schleiermacher, dem Keos Quintet oder Rapport). Die Buchbinderei Fuchs ist ein Spielort (Christian Rainer, Fabian Rucker, Ingebrigt Haker Flaten, Lukas König sowie Jim Black mit Chinzilla vs. EmC Splinter). Auch das Museum Schoss Ritzen bekommt musikalischen Besuch (Rudi Katholnig, Hans-Peter Steiner). Im Stadtpark ist unter anderem Voodoo Jürgens mit einem Sextett zu Gange. Lorenz Raab schaut in Saalfelden vorbei. Auch Karl Ritter kommt. Einen Lichtpunkt setzt das Konzert des Björk-Perkussionisten Manu Delago. Es findet am Freitag, 21. August, in der Stadtpfarrkirche Saalfelden statt. Der Tiroler Weltmusiker bringt mit seiner siebenköpfigen Formation unter anderem Christof Dienz, Isa Kurz, Patrick Dunst und Alois Eberl mit.

Weil die Zeiten besonders sind, ist den umfangreichen Regularien zu entnehmen, dass wegen eingeschränkten Kartenangebots Onlinereservierungen obligat sind. Der Zutritt passiert unter dem Motto First come, first served. Jeder Besucher muss Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail angeben. Die Daten werden bis 28 Tage nach der Veranstaltung aufbewahrt, um bei Auftreten eines Infektionsfalls von Covid-19 die Erhebung der Behörde zu beschleunigen.



