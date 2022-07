Jedermann - Leben und Sterben für das einfache Volk

Nicht nur auf dem Salzburger Domplatz fasziniert der "Jedermann" das Publikum. Auch abseits der Festspielbühne sind in Landgemeinden Inszenierungen des Klassikers zu sehen.

Faistenau - Vizebürgermeisterin spielt heuer die Buhlschaft

SN/florian klaushofer Stefan Ebner, Johannes Ebner, Walli Ablinger-Ebner und Johann Ebner.

In Faistenau könnte es die Buhlschaft sein, die heuer für Gesprächsstoff sorgt. So wie alle Rollen wird auch die der Buhlschaft in Faistenau doppelt besetzt. Jedermanns Geliebte wird in Faistenau zum einen von der bereits "erfahrenen" Buhlschaft Anita Ebner, zum anderen von der früheren ÖVP-Landtagsabgeordneten und langjährigen Obfrau der Salzburger Heimatvereine, Vizebürgermeisterin Waltraud "Walli" Ablinger-Ebner, gespielt.

...