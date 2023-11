Jorinde und Joringel: Ein Märchenstück für die ganze Familie

Das Stück mit Live-Musik widmet sich dem Märchen "Jorinde und Joringel"der Gebrüder Grimm.

Wilhelm Grimm hat seinen Hochzeitstag vergessen. Früher seien sie noch im Wald spazieren gegangen, jetzt vergesse er den wichtigen Tag einfach, beschwert sich seine Gemahlin Dorothea "Dörtchen" Wild. Das erinnert Wilhelm an das Märchen des jungen Paars "Jorinde und Joringel". Dörtchen und Wilhelm beginnen sich das Märchen zu erzählen, spielen es nach und sogar Wilhelms Bruder Jakob Grimm, der sich von der Erstellung seines deutschen Wörterbuchs losreißt, wird Teil des Stücks.

Zweiter Teil der Märchenreihe "Die Gebrüder Grimm erzählen"

Mit "Jorinde und Joringel" präsentiert die Regisseurin Cassandra Rühmling den zweiten Teil der Märchenreihe "Die Gebrüder Grimm erzählen" im Kleinen Theater. Das 60-minütige Stück für Kinder ab fünf Jahren entführt in die spannende Märchenwelt der Gesammelten Werke der Brüder Grimm. Im vorigen Jahr kam bei den Kindern die Frage auf, was denn Moral genau sei. Daher beschäftigt sich das heurige Märchen mit der Fragestellung, so Rühmling. Dabei erlernen die Kinder das Moral-Konzept anhand der Handlungen der Hauptfiguren. Rühmling bearbeitete die alte Märchenfassung und lässt auch die Märchenmotive an sich sprechen. So kommen sowohl Berg und Tal, als auch die blutrote Blume im Stück zu Wort.

Das Märchen wird mit Drehleier, Harfe und einer singenden Säge musikalisch begleitet. Rühmling schrieb dafür eigens Musikstücke. "Es gibt aber auch immer ein traditionelles Weihnachtslied, das dann gemeinsam gesungen wird", so die Regisseurin.

Das klassische Bühnenbild stammt von der Illustratorin Annette von Bodecker, die für das Stück unterschiedlich bedruckte Würfel kreierte. Damit wird die Heldenreise Joringels, der seine geliebte Jorinde von der Hexe befreien will, passend bebildert.

Die Premiere ist Samstag, 2. Dezember, um 14 Uhr. Weitere Termine sind Sonntag, 3. Dezember, um 14 und 19.30 Uhr.