Auf den Spuren des Liedes "Stille Nacht, Heilige Nacht". Die kann man nun einmal mehr erwandern.

Ein 1,2 Kilometer lange Rundweg am Hintersee stellt sechs Stationen vor, an denen man das Lied mit interaktiven Stationen und Holzinstrumenten von Künstlern aus der Fuschlseeregion erleben kann. Am Montagabend wurde der Gedenkweg feierlich eröffnet.

Quelle: SN