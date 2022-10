Jubiläum der Kulturvereinigung: "Schenkt euch Abonnements!"

Die Salzburger Kulturvereinigung feiert ihren 75. Geburtstag als "kultureller Nahversorger" mit Festakt und Festkonzert.

"Schenkt euch und der Kulturvereinigung zum Geburtstag Abonnements!" Diesen Appell richtete Helga Rabl-Stadler in ihrer Festrede zum Jubiläum der Salzburger Kulturvereinigung an alle Einwohner Salzburgs und dessen Umland. "Denn wir sollten etwas beitragen, dass das weitergeht", was von 75 Jahren auf den Weg gebracht worden ist. Das Gründungsjahr 1947, also zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nützte sie für jene Feststellung, die sie als einstige Präsidentin der Salzburger Festspiele geprägt hat: Mitten im Ersten Weltkrieg habe Max Reinhardt in einer Festschrift die Gründung von Festspielen "als eines der ersten Friedenswerke" angeregt - "ein kühnes Unterfangen", wie Helga Rabl-Stadler betonte. Ähnlich kühn sei 1947 gewesen, die Kulturvereinigung zu gründen. Diese "dankt ihrer Existenz Menschen, die an die Kraft der Kunst geglaubt haben - nicht obwohl die Zeiten schlecht waren, sondern weil sie schlecht waren".

Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hob in seiner Ansprache die Gründung des - neben Salzburger Festspielen und Stiftung Mozarteum - mittlerweile wichtigsten Konzertveranstalters in Stadt und Land in einem Jahr voller "Not, Armut und Perspektivlosigkeit" hervor. Bei Wohnungsnot und Flüchtlingselend habe man noch "keine Ahnung gehabt, dass es ein Wirtschaftswunder geben wird", sagte Haslauer. "Früher als das Wirtschaftswunder ist mit Gründung der Kulturvereinigung ein Kulturwunder passiert."

Unter den Proponenten waren Landeshauptmann Albert Hochleitner, der Komponist Joseph Messner, der Schriftsteller und Journalist Viktor Reimann (damals bei den SN), der Maler Georg Rendl sowie der Präsident der Salzburger Festspiele, Heinrich Puthon. Mit Bildung und Kultur hätten diese - anders als in der NS-Diktatur - "den Humanismus wieder in den Mittelpunkt" gestellt und ermöglicht, dass "Kunst für sich allein sein kann, absichtslos und zweckfrei".

Die "ungeheure Großzügigkeit" der Gründungsauftrages hob Helga Rabl-Stadler hervor. Im ersten Manifest galten die Sicherung der Freiheit von Wissenschaft, Presse, Literatur, Weltanschauungen und religiösen Bekenntnissen ebenso zum Auftrag wie Volksbildung, Konzerte, Theater und Ausstellungen.

Bald nach dem ersten Konzert im November 1950 wurden Heinz Klier Generalsekretär und prägte 58 Jahre lang das Tätigkeitsfeld der Kulturvereinigung: Abonnementzyklen klassischer Orchestermusik im Großen Festspielhaus, zeitweise auch Theater-Zyklen, die Georg-Trakl-Gedenkstätte sowie das Salzburger Straßentheater.

Auch wenn im Festakt am Freitagnachmittag in der Residenz viel Lob und Superlativen gestreut wurden, vom "ganzjährigen kulturellen Nahversorger" bis hin sogar zum "europaweit anerkannten Veranstalter", so wurde nicht erwähnt, wie karg die Salzburger Kulturvereinigung von den Subventionsgebern finanziell und infrastrukturell gehalten worden ist, was kaum ein anderer als der musikbegeisterte Sparefroh Heinz Klier so unerschütterlich durchgehalten hätte. Zudem muss die Kulturvereinigung für jedes Konzert im Große Festspielhaus Miete zahlen, weshalb sich Helga Rabl-Stadler als "Festspielpräsidentin außer Dienst" auch "beim wunderbar treuen Mieter" bedankte.

Auch wenn der jetzige Präsident, Hans Schinwald, nicht zimperlich ist und trotz Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise versicherte: "Die Kulturvereinigung wird auch da nicht kapitulieren", so gestand er doch: "Wir spüren die Zurückhaltung des Publikums." Und: "Sollte es schlimmer kommen, brauchen wir die öffentliche Hand." Helga Rabl-Stadler ermunterte nicht nur zum Abonnement-Kauf, sondern ermahnte die Politiker, nicht auf die Kultur zu vergessen. Denn: "Beim Sparen wollen uns die Leute nicht zuhören, die wollen Konzerte sehen und hören!"

Den Superlativen des Festakts angemessen war das darauf folgende Festkonzert: Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin und der Dirigent Yutaka Sado brachten zuerst mit Leonard Bernsteins "Candide"-Ouvertüre eleganten New Yorker Schwung ins Große Festspielhaus und entfaltete schließlich Peter Iljitsch Tschaikowskis "Pathétique" von kulinarischer, symphonischer Fülle bis hin zur ins Fortissimo anschwellenden, ungelöst bleibenden Existenznot. Das überwältigende Ereignis des Festkonzerts war Mozarts Klavierkonzert KV 414 weil Fazil Say den Solopart nicht bloß spielte, sondern Mozarts Musik wie aus seinem eigenen Innersten über Finger und Tasten in die Welt setzte. Erstaunlich, wie ein Einzelner bloß mit feinfühlig intuitiver Innigkeit ein große Gruppe überragen und sogar stimulieren vermag. Mit "Black Earth" als Zugabe betörte Fazil Say als Virtuose wie Komponist.