Jubiläumsausstellung im Tauernklinikum: Jagdliche Heil- und Wundermittel.

Zu sehen gibt es eine Samenstrangkette von der Gams, Amulette, einen Wels-Schädel und noch vieles mehr. Und: Infos und Termine zu den heurigen Jubiläumsveranstaltungen 450 Jahre Krankenhaus.

"Heute tun wir das alles natürlich als Aberglauben ab. Für die Menschen früher war die Wirkung dieser Mittel aus der Tier- und Pflanzenwelt freilich Realität. Aber auch der neuzeitliche Mensch hat offenbar das Bedürfnis nach magischen Dingen. Klangschalen etwa oder Kupferarmbänder", sagte Ferdinand Rosenberg.

Der Chirurg, Jäger und Sammler hat bei der Eröffnung der Ausstellung "Hilfts nix. Schads nix. Jagdliche Heil- und Wundermittel" die Inhalte vorgestellt. Er erzählte, dass die Menschheit vor der Entdeckung des Penicillins bzw. der Antibiotika und vor der Möglichkeit von Schutzimpfungen den Krankheiten hilflos ausgeliefert gewesen ist.

Im 17. Jahrhundert etwa war die Kindersterblichkeit groß. Nur 40 Prozent aller Kinder erreichten das zehnte Lebensjahr, viele starben schon bei der Geburt. Ebenso wie viele Mütter. Immerhin gab es keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. "Die ersten beiden Frauen von Kaiser Leopold I. etwa starben beim Entbinden - und von seinen 16 Kindern zehn."

Einige Beispiele für einstige Heil- und Wundermittel aus dem Bereich der Jagd: Männer banden sich getrocknete Samenstrangketten von Gämsen als Potenzmittel um den Hals - ein Exemplar davon gibt es in einer der Ausstellungsvitrinen zu sehen. Gezeigt wird auch ein Messer mit einem Schaft aus Gamshorn. Die Klinge trägt die Inschrift: "Dass Gott mich nicht verlässt ist mein Glaube fest."

Solche Messer wurden Kindern in die Wiege gelegt, und zwar als Schutz vor Fieberkrämpfen (Fraisen). Es gab auch Fraisenketten bzw. Amulette, an denen zum Beispiel die Zunge eines Auerhahns befestigt war. Ausstellungsgestalter Bernd E. Egert, der ehemalige Direktor des Deutschen Jagd- und Fischereimuseums in München: "Die Wundermittel aus der Tier- und Pflanzenwelt wurden oft mit religiösen Symbolen kombiniert. Die Knochen eines Wels-Schädels (Anm.: ebenfalls Teil der Ausstellung) erinnern an die Form eines Kruzifixes. Grundsätzlich glaubte man, dass die Kräfte von Pflanzen oder Tieren auf den Menschen übertragbar sind. Deshalb waren auch die Körperteile vom imposanten Steinbock oder vom starken Bären so begehrt, dass sie fast ausgestorben sind."

Die Ausstellung im Tauernklinikum-Foyer ist noch bis zum 25. Oktober zu sehen. Sie ist Teil des Veranstaltungsreigens "450 Jahre Tauernklinikum".

Weitere Jubiläumstermine und -veranstaltungen:

9. Mai, 17 bis 19 Uhr: Vortrag mit Jause, "Vom Leprosenhaus zum Spital der Zukunft", Referent ist Bezirksarchivar Gerhard Cordt.



23. Mai, 17 bis 19 Uhr: Vortrag mit Jause, "Ach, wenn es doch ein Mittel gäbe, den Menschen durchsichtig zu machen wie eine Qualle", Referent ist der Tauernklinikum-Primar Karl Egger.



20. Juni, 17 bis 19 Uhr: Vortrag mit Jause, "Innere Medizin: Von der Anfängen in der Renaissance bis zur heutigen modernen Spitzenmedizin", Referent ist der Tauernklinikum-Primar René R. Wenzel.

30. Juni, 12 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür im Tauernklinikum Zell am See. Am Programm stehen Führungen, Helikopter- und Rettungswagenbesichtigung, Kinderprogramm, begehbare und überdimensionale Organe, Vorträge, Vorführungen uvm.



25. Juli, 17 bis 19 Uhr: Vortrag mit Jause, "Von Hippokrates' Leibesübungen zur modernen Physiotherapie", Vortrag von Physiotherapeut Stefan Köttl.

29. August, 17 bis 19 Uhr: Vortrag mit Jause, "Jagdliche Heil- und Wundermittel", Kurator der Ausstellung Bernd E. Egert.

26. September, 17 bis 19 Uhr: Vortrag mit Jause, "Von der Öhrnadel zum Roboter daVinci", Tauernklinikum-Primar Stephan Hruby.