Museum der Moderne im Rupertinum ruft Besucher auf, Erinnerungen einzusenden

Vor 40 Jahren öffnete das Rupertinum als Museum die Pforten. Die Ausstellung zum Jubiläum liegt in den Händen der Salzburger.

Am Tisch liegt ein Gästebuch. Die Kuratorin Barbara Herzog trägt Handschuhe und durchblättert es: Zeichnungen von · Ines Höllwarth, Rudolf Hradil, Paul Flora, Wolfgang Herzig und Oswald Tschirtner fallen ins Auge und stehen nur stellvertretend für viele zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die das Museum in der Wiener-Philharmoniker-Gasse in den vergangenen vierzig Jahren mit Werken bespielt und eine künstlerische Botschaft hinterlassen haben.

1983 wurde das Museum der Moderne Salzburg mit der "Schenkung Welz", einer Sammlung moderner Druckgrafiken, begründet. Otto ...