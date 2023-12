Judith Altenberger im Interview: "Seit MeToo spürt man eine Besserung am Set"

In School of Champions geht es auch um den Leistungsdruck auf dem Weg in den Profisport. Welche Parallelen sehen Sie zu einer Schauspielkarriere?Unsere Drehtage haben zwölf Stunden und das gesamte Team, insbesondere die Leute hinter der Kamera, investiert vier Monate lang seine komplette Energie in diese Arbeit, um letztlich ein cooles Endprodukt zu erzielen. Und dieser Fokus auf ein großes Ziel ist sicher eine Parallele zum Profisport. Da gibt es nichts anderes nebenbei.

In der Schauspielerei und im Skisport gab es in den letzten Jahren Vorwürfe gegen Männer, die ihre Machtposition gegenüber jungen Frauen ausgenutzt haben. Wie hat die MeToo-Debatte Ihre Branche verändert?Ich kann nur für Österreich sprechen und hier spürt man schon eine Besserung. Es ist mittlerweile zum Beispiel fast die Normalität, dass es am Set Intimacy-Koordinatorinnen (Personen, die v. a. bei intimen Szenen zwischen den Vorstellungen der Regie und den Grenzen der Darstellenden vermitteln, Anm.) gibt. Das war vor ein paar Jahren noch die Ausnahme und ermöglicht heute eine ganz neue Arbeitsweise. Dadurch wird die Hierarchie zwischen Regie und Schauspiel zum Teil aufgebrochen und man ist als Schauspielerin freier, weil man keine Angst haben muss, dass etwas passiert.

Sie haben mit der Schauspielerei auf der Bühne begonnen und sind nun beim Film. Fühlen Sie sich angekommen?Ja, das ist meine Leidenschaft. Man baut sich beim Lernen des Drehbuchs über Monate eine eigene Figur auf. Dann kommt man an den Set und 20 bis 100 Personen haben genau das Gleiche gemacht, und letztlich verbinden sich all diese Ideen zu einem großen gemeinsamen Endprodukt. Und beim nächsten Projekt geht dieser Prozess wieder von vorne los. Ich bin großer Fan dieser schnellen Veränderung.

Sollte man eine junge Schauspielerin, die eine sehr erfolgreiche ältere Schwester hat, darauf ansprechen?Jeder tut das. (lacht)

Nervt das schon?Nein, es ist ein Privileg, mit Verena diese Vorreiterin zu haben. Sie war die Erste in unserer Großfamilie, die etwas Künstlerisches gemacht hat. Ich hatte damit natürlich ein Vorbild und ich glaube, dass ich so viel schneller herausfinden konnte, wo ich meinen Weg sehe.

Haben Sie schon herausgefunden, wo das Talent von Judith und Verena Altenberger herkommt?Ich glaube, am ehesten von unseren Omas. Das waren beide sehr starke Frauen. Die eine war die erste Berghebamme in Dorfgastein und die andere musste sich schon früh in ihrem Leben alleine durchschlagen und irgendwie Geld verdienen. Gleichzeitig hat sie aber immer Musik gemacht und sich das bis zuletzt auch nie nehmen lassen.