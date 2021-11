Jugendliche raubten 28-jährigen Wiener in der Salzburger Altstadt aus

Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde ein 28-jähriger Wiener in der Stadt Salzburg im Bereich der Altstadt von vier Jugendlichen angehalten. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Sie bedrohten ihn demnach mit dem Zusammenschlagen, so er ihnen nicht sein Geld gebe. Sie würden zudem ein Messer mitführen und ihn "abstechen".

Er gab ihnen das Geld, um welche Summe es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Nach der Tat erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen.