Jung, hip, urban: Flavourama Hip Hop Festival goes Hallein

Flavourama - Europas drittgrößtes Festival für Streetdance - schickt sich in seinem 15. Jahr an, das beschauliche Hallein aufzumischen.

Paris, Amsterdam, Salzburg und Hallein - das sind die Schauplätze der drei größten europäischen Streetdance-Festivals. In Hallein macht heuer zum ersten Mal das Flavourama-Festival Station. Die Salzburgerinnen Farah Deen und Olivia Mitterhuemer haben es vor 15 Jahren als damals 18-Jährige gründet. Am bekanntesten ist das große Finale, das Flavourama Battle, in dem die besten Tänzerinnen und Tänzer der Szene in der Stadt Salzburg gegeneinander antreten. In der Woche davor gibt es eine bunte Mischung aus Workshops, Fortbildungen, einem Kinoabend und ...