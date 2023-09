Junges Salzburg Süd: Eine Plattform für alle Angebote

Mehrere Vereine haben sich zum Netzwerk "Junges Salzburg Süd" zusammengeschlossen und wollen mehr durchgehende Angebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil schaffen.

"Es fehlt ein durchgehendes Angebot für Kinder und Jugendliche. Das liegt aber auch an der Finanzierung. Im Stadtteil gibt es noch relativ wenige permanente Angebote", erzählt Daniel Pfeifenberger, Leiter vom Verein Bienenlieb. Mit dem Bewohnerservice Salzburg Süd, dem Verein Teilweise, dem Insel-Haus der Jugend, Streusalz und den Kinderfreunden hat sich der Verein im letzten Herbst zusammengeschlossen, um mit dem Netzwerk einen gemeinsamen Auftritt zu haben.

Entstanden ist das Jugendnetzwerk "Junges Salzburg Süd" aus einem Statteilnetzwerk. Momentan sei es noch ein loses Projekt, das aber bei vorhandenem Potenzial auch zu einem Verein werden könnte. Bis dahin haftet noch der Verein Bienenlieb bei gemeinsamen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Jugendlauf, der Anfang Juni stattfand. Solche Veranstaltungen seien jedoch derzeit noch ein Nullsummenspiel und müssten querfinanziert werden.

Die Idee hinter dem Netzwerk: Jugendlichen eine Chance zu geben, sich in ihrer Freizeit sinnvoll betätigen zu können. Dabei ist natürlich auch der Kostenfaktor ein Thema. "Ein großes Thema bei uns sind auch Veranstaltungen für sozial Schwächere." Daher seien alle Angebote auf der Webseite www.junges-salzburg.at so ausgewählt, dass sie für jeden zugänglich und leistbar sind. Ein Beispiel dafür sei ein Graffiti-Workshop im Bienenhof, bei dem auch Kinder vom Flussbauhof teilnahmen. "Das sind Kinder, die das Gefühl haben, dass sie nichts machen dürfen." Bei dem Workshop konnten sie sprayen, kreativ werden und haben sogar einen Raum für sich in der Stadt bekommen. Den Bienen am Bienenhof habe der Workshop aber nichts ausgemacht, erklärt Pfeifenberger lachend.

Angebote richten sich an Jugendliche von 8 bis 18 Jahren

Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren. In Zukunft möchte das Netzwerk durchgehende Angebote für junge Menschen schaffen. Oft sei es ja gerade die Langeweile, die junge Menschen auf blöde Gedanken bringe, erklärt Daniel Pfeifeberger. Dem möchte man entgegenwirken. Als nächstes Projekt steht ein Kinoabend im Herbst an. Dort fehle aber noch ein Teil der Finanzierung. Spender, Unterstützer und Kooperationspartner seien herzlich willkommen, um das Projekt umzusetzen.