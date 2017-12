Junggesellen verjagen böse Geister mit viel Lärm

Unverheiratet und gut zu Fuß, das müssen die Kletzenbrotfahrer in Bergheim sein. Heute, Donnerstag, vertreiben sie für ein Stück Kletzenbrot und ein Stamperl Schnaps alles Unheil.

Bestückt mit Ratschen, Goaßln, mit Nägeln befüllten Kanistern und Sirenen, sprich mit allem, was einen Höllenlärm macht, machen sich heute gut 40 ledige Burschen und junge Männer aus Bergheim auf, um dem Brauchtum des Kletzenbrotfahrens zu frönen. "Etwas, das es meines Wissens nach nur bei uns in Bergheim gibt", sagt Martin Schmiederer, einer von ihnen. In vier Gruppen sind die Kletzenbrotfahrer in den Ortsteilen Muntigl, Lengfelden, Voggenberg und Bergheim am heutigen Tag der Unschuldigen Kinder unterwegs, um die bösen Geister zu vertreiben. Und das gehe am besten mit Lärm. "Wir laufen dabei mit unserem Werkzeug rund um die Häuser." Mit dem Wortlaut "Hafer für den Schimmel" bitte man die Bewohner schließlich um eine kleine Spende, sei es in monetärer oder kulinarischer Form. "Da ein Schnapserl, dort eine Jause oder gerne auch einen kleinen Geldbetrag." Denn das Brauchtum des Kletzenbrotfahrens hat auch eine karitative Seite. "Ein paar Hundert Euro bekommen wir immer zusammen und die spenden wir entweder für eine Einrichtung oder für einen Härtefall in unserer Gemeinde." Im Gegenzug wird den Bewohnern ein gutes neues Jahr gewünscht und weiter geht es zum nächsten Haus.